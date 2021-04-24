Жилой дом 1940 года отремонтируют в Сокольниках
Дом работников мелькомбината в Сокольниках, возведенный по индивидуальному проекту в 1940 году, отремонтируют. Работы коснутся в том числе фасада и инженерных коммуникаций.
Здание находится на улице Русаковской, дом 18/20.
Во времена Советского Союза в этом доме жили работники мелькомбината № 1 имени А. Д. Цюрупы, одного из старейших зерноперерабатывающих предприятий России. Оно было основано в 1881 году.
Здание имеет высокий первый этаж и облицовку из красного кирпича. Окна третьего этажа, а также балконные проемы украшены декоративными элементами. Всего в доме семь этажей, на каждом из которых по две или три просторные квартиры. Это является отличительной чертой сталинских жилых построек 1940-х годов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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