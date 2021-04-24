Столичные парки и музеи подготовили концерты для поклонников джаза

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Россия, Москва, Борисоглебский переулок, 6с2 Карта всех событий

В преддверии Международного дня джаза, который отмечается 30 апреля, в столице пройдут различные мероприятия для поклонников и любителей этого музыкального направления.

Так, сразу несколько выступлений джазовых артистов пройдут в эти выходные в Доме-музее Марины Цветаевой. На одном из них перед зрителями предстанут победители XVIII международного музыкального конкурса «Рояль в джазе». Мероприятие состоится в субботу, 24 апреля, в 15:00 в рамках музыкального абонемента «Искусство фортепианной игры. И классика, и джаз…».

Следующий концерт из программы этого абонемента зрители смогут увидеть в воскресенье, 25 апреля, в 16:00. Прозвучит музыка Баха, Гайдна, Скарлатти и других известных композиторов.

В Москонцерте на Пушечной для поклонников джаза состоится концерт, во время которого прозвучат уже известные романсы и эстрадные хиты, а также состоятся премьеры. Они тоже пройдут в воскресенье, 25 апреля, в 19:00.

Кроме того, мероприятия, посвященные Международному дню джаза пройдут на ВДНХ, в культурном центре «Братеево» и в Музее Прокофьева в Камергерском переулке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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