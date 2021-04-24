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«Я счастлив в роли отца»: Меладзе рассказал о рождении третьего ребенка
Фото: instagram/meladzevalerian

«Я счастлив в роли отца»: Меладзе рассказал о рождении третьего ребенка

Анастасия Прохорова

Звезды

Российский певец Валерий Меладзе и его супруга, экс-участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, недавно стали родителями в третий раз. Девочка появилась на свет 12 апреля.

Меладзе признался, что уход за малышкой приносит большое удовольствие.

— Я счастлив в роли отца. Даже няню брать не стали, пока сами справляемся. Альбина сможет отлучаться на какие-то недолгие мероприятия, — рассказывает музыкант.

Напомним, что Меладзе и Джанабаева воспитывают еще двоих наследников: 17-летнего сына Константина и 6-летнего Луку, сообщает «Телепрограмма».

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рождение ребенкаВалерий МеладзеАльбина Джанабаева
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