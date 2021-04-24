Коммунальный флот Москвы приступил к ежедневному дежурству

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Коммунальный флот столицы приступил к ежедневному дежурству в акватории Москвы-реки и судоходной части Яузы. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Флот состоит из буксирных теплоходов, катеров, мусоросборщиков, плавучих кранов и других судов. Все они занимаются очисткой водной поверхности от мусора, удалением иловых отложений и песчаных наносов.

Все суда за период межсезонья были проверены специалистами, которые покрасили и заменили обшивку в необходимых местах, провели замену трубопроводов в топливных системах, а также отремонтировали рулевые системы, пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

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