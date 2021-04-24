Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
МЧС: Дождь и сильный ветер ожидаются в Подмосковье до вечера 24 апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

МЧС: Дождь и сильный ветер ожидаются в Подмосковье до вечера 24 апреля

Никита Абрамов

Общество

Сильный дождь местами и ветер до 17 метров в секунду ожидаются на территории Московской области до вечера 24 апреля. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Подмосковью.

— До 21:00 24 апреля ожидается дождь, местами сильный, усиление ветра до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве порекомендовали убрать вещи со двора и балкона в дом, а также поставить машину в гараж. При сильном дожде следует по возможности оставаться в помещении. На улице необходимо укрываться от дождя, избегать подземных переходов и других помещений ниже уровня земли.

Читайте также: Дептранс попросил водителей соблюдать скоростной режим из-за ухудшения погоды

Подмосковьесильный ветерсильные дожди
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в