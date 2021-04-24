МЧС: Дождь и сильный ветер ожидаются в Подмосковье до вечера 24 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сильный дождь местами и ветер до 17 метров в секунду ожидаются на территории Московской области до вечера 24 апреля. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Подмосковью.

— До 21:00 24 апреля ожидается дождь, местами сильный, усиление ветра до 17 метров в секунду, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве порекомендовали убрать вещи со двора и балкона в дом, а также поставить машину в гараж. При сильном дожде следует по возможности оставаться в помещении. На улице необходимо укрываться от дождя, избегать подземных переходов и других помещений ниже уровня земли.

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