«Испугаться можно»: поклонники удивились новому образу Жанны Агузаровой

Жанна Агузарова / Фото: Скриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=3ZENQqUVW2c)

Поклонники бывшей вокалистки группы «Браво» Жанны Агузаровой удивились изменениям в ее внешности.

Исполнительница всегда отличалась яркими прическами, необычным макияжем и эпатажным поведением. Но в недавнем выпуске YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» Агузарова показала совершенно непривычный для себя образ. На ней были огромные очки с фиолетовыми дужками и разноцветные браслеты, сообщает «Телепрограмма».

На Московском международном кинофестивале Агузарова появилась в молочном костюме и с большим количеством ярких бус на шее. Фотографию в таком образе артистка выложила в своем блоге.

Поклонники оставляли свои комментарии под постом, подчеркивая, что они думают о таком смене образа звезды. «Что с тобой стало? Космомутация»; «Красотка наша!»; «Жанна, что с лицом? Вы разбухли».

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