«Испугаться можно»: поклонники удивились новому образу Жанны Агузаровой
Поклонники бывшей вокалистки группы «Браво» Жанны Агузаровой удивились изменениям в ее внешности.
Исполнительница всегда отличалась яркими прическами, необычным макияжем и эпатажным поведением. Но в недавнем выпуске YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» Агузарова показала совершенно непривычный для себя образ. На ней были огромные очки с фиолетовыми дужками и разноцветные браслеты, сообщает «Телепрограмма».
На Московском международном кинофестивале Агузарова появилась в молочном костюме и с большим количеством ярких бус на шее. Фотографию в таком образе артистка выложила в своем блоге.
Поклонники оставляли свои комментарии под постом, подчеркивая, что они думают о таком смене образа звезды. «Что с тобой стало? Космомутация»; «Красотка наша!»; «Жанна, что с лицом? Вы разбухли».
Читайте также: «Небольшая часть списка»: Тодоренко рассказала, на что хочет потратить деньги