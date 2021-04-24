Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Испугаться можно»: поклонники удивились новому образу Жанны Агузаровой
Жанна Агузарова / Фото: Скриншот видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=3ZENQqUVW2c)

«Испугаться можно»: поклонники удивились новому образу Жанны Агузаровой

Анастасия Прохорова

Звезды

Поклонники бывшей вокалистки группы «Браво» Жанны Агузаровой удивились изменениям в ее внешности.

Исполнительница всегда отличалась яркими прическами, необычным макияжем и эпатажным поведением. Но в недавнем выпуске YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» Агузарова показала совершенно непривычный для себя образ. На ней были огромные очки с фиолетовыми дужками и разноцветные браслеты, сообщает «Телепрограмма».

На Московском международном кинофестивале Агузарова появилась в молочном костюме и с большим количеством ярких бус на шее. Фотографию в таком образе артистка выложила в своем блоге.

Поклонники оставляли свои комментарии под постом, подчеркивая, что они думают о таком смене образа звезды. «Что с тобой стало? Космомутация»; «Красотка наша!»; «Жанна, что с лицом? Вы разбухли».

Читайте также: «Небольшая часть списка»: Тодоренко рассказала, на что хочет потратить деньги

певицапоклонникисмена образа
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в