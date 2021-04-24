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Жилой дом 1958 года постройки отремонтируют на шоссе Энтузиастов
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Жилой дом 1958 года постройки отремонтируют на шоссе Энтузиастов

Анастасия Прохорова

Город
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 52 Карта всех событий

В восьмиэтажном доме 1958 года постройки на шоссе Энтузиастов проведут комплексный капитальный ремонт всего здания.

В здании планируют отремонтировать систему водоснабжения и теплоснабжения, привести в порядок крышу, подъезды и фасады, а также заменить мусоропровод.

Жилой дом 1958 года был построен по индивидуальному проекту. Его архитектура относится к сталинской из-за облицовки из желтоватого кирпича. Однако на здании нет никаких декоративных элементов — так выглядели дома в переходный период, когда начиналось строительство массового жилья, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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