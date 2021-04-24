Пожар вспыхнул на территории гостиницы на юго-западе Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Литовский бульвар, 3А Карта всех событий

На юго-западе Москвы загорелось нежилое здание на территории гостиницы. Об этом в субботу, 24 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что пожар произошел на втором этаже нежилого здания.

Согласно данным администрации гостиницы, внутри постройки могут находиться люди. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание.

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