Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Деревянный трехэтажный дом горит в Троицком округе Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Деревянный трехэтажный дом горит в Троицком округе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, поселение Краснопахорское, село Былово, 32А Карта всех событий

В Троицком округе Москвы произошел пожар. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщает источник в экстренных службах

По словам источника, горит трехэтажный деревянный дом в селе Былове, дом 32А. Пожар распространился по всей площади здания. Существует угроза перехода огня на соседние дома.

Ранее «ВМ» писала о возгорании, которое произошло в детском саду в центре Москвы. По словам источника, в столовой детского сада, расположенного в Глубоком переулке, дом 3, загорелась лампа дневного освещения. Из здания были эвакуированы 62 человека. Площадь возгорания — один квадратный метр.

Читайте также: Девушка пришла в гости, где ее ограбили четверо незнакомцев

возгораниепожардом
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Все мнения
О проекте
Читайте нас в