Деревянный трехэтажный дом горит в Троицком округе Москвы
В Троицком округе Москвы произошел пожар. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщает источник в экстренных службах
По словам источника, горит трехэтажный деревянный дом в селе Былове, дом 32А. Пожар распространился по всей площади здания. Существует угроза перехода огня на соседние дома.
Ранее «ВМ» писала о возгорании, которое произошло в детском саду в центре Москвы. По словам источника, в столовой детского сада, расположенного в Глубоком переулке, дом 3, загорелась лампа дневного освещения. Из здания были эвакуированы 62 человека. Площадь возгорания — один квадратный метр.
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