Деревянный трехэтажный дом горит в Троицком округе Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Краснопахорское, село Былово, 32А Карта всех событий

В Троицком округе Москвы произошел пожар. Об этом в пятницу, 23 апреля, «Вечерней Москве» сообщает источник в экстренных службах

По словам источника, горит трехэтажный деревянный дом в селе Былове, дом 32А. Пожар распространился по всей площади здания. Существует угроза перехода огня на соседние дома.

Ранее «ВМ» писала о возгорании, которое произошло в детском саду в центре Москвы. По словам источника, в столовой детского сада, расположенного в Глубоком переулке, дом 3, загорелась лампа дневного освещения. Из здания были эвакуированы 62 человека. Площадь возгорания — один квадратный метр.

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