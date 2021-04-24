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Пожар вспыхнул на складе резинотехнических изделий в Екатеринбурге
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пожар вспыхнул на складе резинотехнических изделий в Екатеринбурге

Никита Абрамов

Происшествия

Склад с резинотехническими изделиями, а также с замороженной продукцией загорелся в Екатеринбурге. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба МЧС России.

— На территории производственной площадки горит деревянный склад с резинотехническими изделиями и замороженной продукцией на площади одна тысяча квадратных метров. Пожарные принимают все меры для локализации огня, — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар происходит по адресу Проспект Космонавтов, 21. Огонь тушат 42 человека и 12 единиц техники. Отмечается, что по состоянию на 17:50 по местному времени пожар локализован на площади 1000 квадратных метров, пишет РИА Новости.

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Екатеринбурггорит складпожар
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