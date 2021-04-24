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Никита Нагорный выиграл золото чемпионата Европы в вольных упражнениях
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Никита Нагорный выиграл золото чемпионата Европы в вольных упражнениях

Анастасия Прохорова

Спорт

Российский гимнаст Никита Нагорный занял первое место в вольных упражнениях на чемпионате Европы, который проходит в Швейцарии.

За свое выступление Нагорный набрал 15,166 балла. Вторым стал швейцарец Бенжамин Гешар, бронзу получил итальянец Никола Бартолини.

Напомним, что в пятницу, 23 апреля, гимнаст завоевал золото чемпионата Европы в личном многоборье.

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