Никита Нагорный выиграл золото чемпионата Европы в вольных упражнениях

Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов

Российский гимнаст Никита Нагорный занял первое место в вольных упражнениях на чемпионате Европы, который проходит в Швейцарии.

За свое выступление Нагорный набрал 15,166 балла. Вторым стал швейцарец Бенжамин Гешар, бронзу получил итальянец Никола Бартолини.

Напомним, что в пятницу, 23 апреля, гимнаст завоевал золото чемпионата Европы в личном многоборье.

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