«Хорошо»: Наташа Королева рассказала о своем настроении

Фото: Из личного архива Наташи Королевой

В блоге актриса и певица Наташа Королева рассказала о своем настроении.

Российская певица выложила фотографию себя на природе, подписав, что у нее все хорошо.

— Просто хорошо !!! — подписала исполнительница.

Поклонники порадовали звезду своими неоднозначными комментариями и подчеркнули, что ждут ее гастролей в своих городах. «Здравствуйте, Наташа!!! Ждем с нетерпением ваших гастролей на Дальнем Востоке!!!»; «Красотка!!! Чуть-чуть надо похудеть»; «Неудачное фото, похожа на бабку, которой пенсию принесли на два дня раньше».

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