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«Просто загляденье!»: Королева показала стройную фигуру в купальнике
Фото: instagram.com/koroleva__star

«Просто загляденье!»: Королева показала стройную фигуру в купальнике

Юлия Курганова

Звезды

Певица Наташа Королева опубликовала на своей странице в соцсети Instagram видео, на котором предстала в купальнике. Свои формы знаменитость продемонстрировала во время приглашения поклонников на ближайший концерт. Пока артистка находится на отдыхе, поэтому она показала подписчикам на пляже несколько движений, которые должны заучить все, кто придет на ее выступление.

— Друзья! Учим движение! Буду проверять! — написала под видео Королева.

Поклонники певицы остались в восторге от молодости и энергичности знаменитости.

«Молодец, всегда в форме»; «Наташечка, какая ты куколка. В такой форме себя держишь! Молодец»; «Стройная, красивая! Просто загляденье!» — написали фолловеры.

Ранее Королева рассказала о самом важном в отношениях с супругом.

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Наташа Королевапоклонникикупальник
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