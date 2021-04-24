Подозреваемого в домогательствах московского учителя отстранили от работы

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Подозреваемого в домогательствах школьного учителя отстранили от работы. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил директор школы № 760 имени А. П. Маресьева на северо-востоке Москвы Артем Васильев.

— Администрацией школы было проанализировано видео, размещенное в соцсетях, и принято решение об отстранении от работы учителя до получения результатов расследования. Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы, — рассказал Васильев.

Он также подчеркнул, что школа не может поддерживать преподавателя в случае совершения им подобных поступков. Также уточняется, что ситуация будет проверяться прокуратурой города, пишет РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что школьный учитель приглашает учеников к себе домой, после чего спаивает алкоголем и предлагает сексуальные игры.

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