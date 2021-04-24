ДТП со скорой произошло на Щелковском шоссе

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Россия, Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

На Щелковском шоссе столкнулись скорая помощь и легковушка. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным ведомства, ДТП произошло на 26-м километре трассы примерно в 17:30.

— Произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи. Транспортные средства получили механические повреждения. В результате аварии никто не пострадал, — рассказал представитель полиции.

Он добавил, что на месте работают инспекторы ДПС и ГИБДД. Правоохранители оформляют происшествие.

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