Двое человек погибли и шестеро пострадали в ДТП в Краснодарском крае

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Два человека погибли и еще шестеро получили травмы в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Краснодарском крае. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщила пресс-служба ГИБДД России.

— 24 апреля в 11.00 на 73-м километре автодороги «Краснодар — Верхнебаканский» водитель 1961 года рождения, управляя ВАЗ 2106, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом «Газель», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе находились восемь пассажиров. В аварии скончались два пассажира из легкового автомобиля, а его водитель получил травмы. Также пострадали пять пассажиров из микроавтобуса.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспеции, пишет РИА Новости.

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