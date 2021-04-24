«Решила разбавить серость за окном»: Ковальчук похвасталась своим образом

Фото: Официальная страница Юлии Ковальчук в Instagram (www.instagram.com/juliakovalchuk/)

Своим ярким образом российская певица и телеведущая Юлия Ковальчук решила поделиться с подписчиками.

— Утром было очень грустно...Поэтому я решила разбавить серость за окном яркими оттенками, — подписала Ковальчук в своем блоге под фотографией с ярким образом.

Звезда сообщила своим поклонникам, что собирается на съемки, и пожелала всем отличной субботы.

Подписчики порадовали исполнительницу своими комментариями, подчеркнув хорошо подобранный образ певицы. «Какие красивые цвета»; «Любимое сочетание цветов»; «Какая яркая, мадрэ миа, взрыв цвета».

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