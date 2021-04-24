Пес не дал хозяину включить ноутбук и рассмешил пользователей Сети

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Домашнее животное не просто питомец, а член семьи, поэтому с ним необходимо проводить время. Так хозяин одного золотистого ретривера решил поработать, однако его пес подумал иначе.

На разошедшемся по Сети видео запечатлено, как упрямая собака не дает своему хозяину включить ноутбук. Хитрый пес своей лапой пресекает каждую попытку человека поработать.

Ролик позабавил многих пользователей интернета.

«Сдалась тебе эта работа, двуногий»; «Ахах, такой настырный»; «Ой, да ладно, пап! Пойдем лучше погуляем»; «Это я, когда мой парень садится играть в видеоигры», — приводит комментарии «Ридус».

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