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Почти 70 процентов месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Почти 70 процентов месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Никита Абрамов

Город

За сутки с небольшим в Москве выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил представитель метеобюро столицы.

— Дожди начались в Москве после полудня пятницы, к 18:00 субботы в городе выпало почти 70 процентов месячной нормы осадков, — заявил представитель метеобюро.

Также он уточнил, что это пока предварительные данные, которые предоставила опорная метеостанция на ВДНХ.

Месячная норма осадков в апреле по Москве составляет 44 миллиметра, пишет Интерфакс.

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