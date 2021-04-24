Апрель в Москве может стать одним из самых дождливых за последние 50 лет

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Апрель в столице может попасть в список самых дождливых аналогичных периодов за последние полвека. С начала месяца в городе выпало 174 процента осадков от нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в субботу, 24 апреля.

— К 09:00 24 апреля с начала месяца в столице выпало 64,3 миллиметра осадков, что составляет 174 процента от нормы, — сказал синоптик.

Он уточнил, что апрельские дожди в ближайшие дни не закончатся, особенно дождливо будет в последние дни месяца.

Михаил Леус добавил, что апрель этого года в Москве может войти в тройку самых влажных с 1970-х годов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпало более трети месячной нормы осадков.

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