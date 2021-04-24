Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве почти за сутки

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В столице с полудня пятницы, 23 апреля, до утра субботы, 24 апреля, выпало 16 миллиметров осадков. Об этом сообщили в Московском метеобюро.

— За неполные сутки в городе выпало более 35 процентов месячной нормы осадков, эти данные получены в 06:00 субботы с опорной метеостанции на ВДНХ, — передает сообщение Интерфакс.

Для апреля месячная норма осадков в столице составляет 44 миллиметра.

Ранее синоптики рассказали, что погода в Москве 24 апреля будет дождливой. Температура воздуха в городе не поднимется выше плюс 9 градусов, а порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду.

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