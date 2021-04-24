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Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 24 апреля
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 24 апреля

Юлия Курганова

Город

В субботу, 24 апреля, столичный регион будет находиться под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Ожидается облачная погода, будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 7-9 градусов. В Подмосковье температура ожидается 6-11 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе характер погоды будет формировать влажный атлантический вихрь. Погода неустойчивая: дождливо и ветрено,температура воздуха начнет понижаться от плюс 7-9 градусов в дневные часы до 1-3 градусов тепла к вечеру. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы.

Для лиц с хроническими заболеваниями и усталостью такие погодные условия могут стать внешним фактором риска и негативно сказываться на общем состоянии, могут появиться симптомы обострения и недомогания, психологического дискомфорта. Весенняя перестройка в природе — это и нарушения биологических ритмов, поэтому следует помочь организму легче переносить эти нагрузки, систематически выполнять рекомендации врача, уделить внимание физическим тренировкам и закаливанию организма, больше времени бывать на свежем воздухе.

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