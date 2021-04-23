Почти 15 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве 23 апреля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Почти 15 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве к вечеру пятницы, 23 апреля. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Всего за день выпало шесть миллиметров осадков. Об этом свидетельствуют данные метеостанции ВДНХ по состоянию на 18:00 по московскому времени, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее синоптики спрогнозировали рекордные дожди в Москве в предстоящую субботу, 24 апреля. По прогнозам Росгидрометцентра, в столице в выходные выпадет около 60 процентов от месячной нормы осадков.

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