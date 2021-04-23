Москвичам рекомендовали заранее планировать поездки на дачу перед выходными

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичам рекомендовали заранее планировать свои поездки на дачу в выходные дни. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что погода в столице улучшилась. Из-за потепления многие москвичи начнут выезжать из столицы на дачу в выходные дни.

Лучше всего выезжать из дома по пятницам до 15:00. Кроме того, дороги будут свободны по пятницам ближе к ночи, после часа пик, а также утром по субботам.

— Из города лучше выезжать до 15 часов, после окончания вечернего часа пик или утром в субботу. Не забывайте проверять исправность автомобиля и уровень топлива перед дальней поездкой за город, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правила для проезда грузовиков изменятся в Москве с 5 мая.

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