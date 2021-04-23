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Правила для проезда грузовиков изменятся в Москве с 5 мая
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Правила для проезда грузовиков изменятся в Москве с 5 мая

Полина Долганова

Транспорт
Россия, Москва, МКАД Карта всех событий

Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщил о введении новых правил проезда для грузовиков по МКАД.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что с 5 мая для проезда по Московской Кольцевой Автомобильной дороге необходимо будет получать специальный пропуск.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее дептранс рассказал об обновлениях на набережной Марка Шагала: в скором времени там возведут инсталляции современных художников.

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