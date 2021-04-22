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Новый вход в метро построили на Комсомольской площади
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новый вход в метро построили на Комсомольской площади

Юлия Павлушова

Город

Новый вход на станцию «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий столичного метро построили на Комсомольской площади. Его вестибюль оформили в стилистике московского транспорта. Об этом сообщает ТАСС.

Вход и выход в метрополитен разместили рядом с домом, расположенным по адресу Комсомольская площадь, 5, а также между проходами к поездам Ярославского и Ленинградского направлений железной дороги.

Проход к вестибюлю все еще закрыт. Участок обнесен строительной сеткой и забором.

Ранее Дептранс Москвы показал, как проходит ремонт эскалаторов в метро.

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МетроКомсомольская площадьстроительство
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