Новый вход в метро построили на Комсомольской площади
Новый вход на станцию «Комсомольская» Кольцевой и Сокольнической линий столичного метро построили на Комсомольской площади. Его вестибюль оформили в стилистике московского транспорта. Об этом сообщает ТАСС.
Вход и выход в метрополитен разместили рядом с домом, расположенным по адресу Комсомольская площадь, 5, а также между проходами к поездам Ярославского и Ленинградского направлений железной дороги.
Проход к вестибюлю все еще закрыт. Участок обнесен строительной сеткой и забором.
Ранее Дептранс Москвы показал, как проходит ремонт эскалаторов в метро.
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