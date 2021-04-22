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Дептранс Москвы показал, как проходит ремонт эскалаторов в метро
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Дептранс Москвы показал, как проходит ремонт эскалаторов в метро

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Проспект Мира Карта всех событий

Жителям столицы показали, как проходит ремонт эскалаторов в Московском метрополитене, на примере станции «Проспект Мира» Калужско-Рижской линии. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На кадрах видно, как специалисты монтируют редуктор и главный вал эскалатора, который находится под лестницей. Благодаря ему движется механизм. Сам эскалатор будет открыт уже в мае.

Ранее сообщалось, что специалисты приступили к монтажу эскалаторов на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Видео: Telegram / Дептранс

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МетроМоскваэскалатор
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