Гол Глушенкова принес «Химкам» победу над московским «Динамо»

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Футболисты московского «Динамо» потерпели домашнее поражение от подмосковных «Химок» в матче 27-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в субботу, 24 апреля, на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу подмосковного клуба. Единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил полузащитник химчан Максим Глушенков, который принадлежит московскому «Спартаку».

После этой победы «Химки» набрали 41 очко и остались на 8-м месте в таблице. На счету «Динамо» 46 баллов, «бело-голубые» расположились на шестой позиции.

В другом матче тура столичный «Локомотив» в гостях разгромил «Тамбов» со счетом 5:2. Голами у гостей отметились Гжегож Крыховяк (40-я и 60-я минуты), Федор Смолов (47), Мурило (74) и Мацей Рыбус (80). В составе тамбовчан, проводящих домашние матчи в Саранске, забили Азер Алиев (45) и Денис Кайков (78).

После этой победы «красно-зеленые» укрепились на второй позиции в турнирной таблице, набрав 52 очка и на шесть очков отставая от лидера турнира — санкт-петербургского «Зенита», который ранее разгромил волгоградский «Ротор» со счетом 6:0.

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