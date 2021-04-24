Следствие установит обстоятельства гибели ребенка после падения из окна в Подмосковье

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Следствие установит обстоятельства смерти десятилетнего ребенка из-за выпадения из окна в Химках. Об этом в субботу, 24 апреля, «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел в микрорайоне Сходня. Десятилетний мальчик выпал с 15-го этажа жилого дома, после чего скончался от полученных повреждений.

СК организовал проведение доследственной проверки. На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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