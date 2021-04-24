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«Авангард» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА
Фото: Twitter / ХК ЦСКА Москва

«Авангард» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

Никита Абрамов

Спорт

Омский «Авангард» одержал победу в овертайме над московским ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась в субботу, 24 апреля, в Балашихе, закончилась со счетом 4:3 в пользу «Авангарда», у которых отличились Корбэн Найт, Клим Костин, Дамир Шарипзянов и Павел Дедунов.

У ЦСКА забросили шайбы Антон Слепышев, Максим Мамин и Мэт Робинсон.

На данный момент счет в серии до четырех побед —2-2. Пятый матч пройдет в Москве 26 апреля.

Читайте также: ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина

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