«Авангард» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА
Омский «Авангард» одержал победу в овертайме над московским ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Встреча, которая состоялась в субботу, 24 апреля, в Балашихе, закончилась со счетом 4:3 в пользу «Авангарда», у которых отличились Корбэн Найт, Клим Костин, Дамир Шарипзянов и Павел Дедунов.
У ЦСКА забросили шайбы Антон Слепышев, Максим Мамин и Мэт Робинсон.
На данный момент счет в серии до четырех побед —2-2. Пятый матч пройдет в Москве 26 апреля.
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