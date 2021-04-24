«С кучей фотошопа»: поклонники остались недовольны фотографией Бузовой

Фото: instagram/buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала очередную фотографию. Однако поклонники остались недовольны постом кумира.

Звезда презентовала снимок как сделанный без наложения каких-либо фильтров.

— Фото без фильтров. Вы понимаете, почему я так люблю закаты? Каждый раз — особенный и красивый, — подписала пост Бузова.

Подписчики звезды заподозрили обман, что сразу же и написали в комментариях.

«Бред не пиши»; «Ты думаешь, что можешь обмануть, но не получится»; «Фильтры тут есть»; «Без фильтров, но с кучей фотошопа», — написали поклонники под постом Бузовой в ее Instagram-аккаунте.

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