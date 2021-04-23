«Тело или лицо?»: Бородина узнала мнение подписчиков о женской красоте

Фото: instagram/borodylia

Ксения Бородина затронула философский вопрос о женской красоте. На своей странице в Instagram она спросила у подписчиц, что бы они выбрали: красивое тело или красивое лицо?

— Девочки, если нужно было бы выбирать красивое тело, но лицо не очень или на лицо красавица, но тело не айс, что бы вы выбрали? — написала Бородина.

Несколько подписчиц ответили на этот вопрос. Их мнения разделились примерно поровну.

«Конечно, лицо»; «Тело»; «Красивое лицо», — отметили девушки в комментариях к посту.

Ранее Ксения Бородина эмоционально ответила на вопрос о религии. Она отметила, что, несмотря на свою публичность, не пускает общественность в личные сферы жизни, к которым относит и религию.

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