«Вера — это личное»: Бородина порассуждала на тему религии

Фото: instagram/borodylia

Ксения Бородина ответила подписчикам, активно интересующимся тем, какую религию исповедует телеведущая и ее семья. По словам звезды, она не готова распространяться на эту тему, которую считает слишком интимной.

Знаменитость отметила, что, несмотря на свою публичность, не пускает общественность в личные сферы жизни, к которым относит и религию.

По словам Бородиной, она не стремится за счет веры привлечь к себе дополнительную аудиторию.

— Вера — это глубоко личное! Если кто-то этого не знает и считает возможным об этом упорно интересоваться, скорее всего, он это делает, чтобы найти зацепки и упрекнуть в «неправильности веры». А это уже гордыня, которая не поощряется ни одной религией. А я не хочу никого провоцировать на такие действия, искушать. Поэтому, о том, кто, во что и как верит в моей семье — обсуждать не буду, — написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Подписчики Бородиной поддержали ее позицию.

«Вера должна быть в сердце, а не в показухе или уж тем, более данью моде»; «С точки зрения этикета религия является табуированой темой!»; «Абсолютно нормальная позиция. Религия — это личное не только для других, но и для себя, как я считаю», — прокомментировали публикацию фолловеры.

Ранее телеведущая Виктория Боня заявила о зависти Бородиной к Бузовой.

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