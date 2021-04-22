Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Нет общего быта»: Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Евгением Гором
Надежда Бабкина / Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

«Нет общего быта»: Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Евгением Гором

Анастасия Колоскова

Звезды

Руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, которая вот уже 18 лет состоит в отношениях с Евгением Гором, развеяла слухи о расставании с возлюбленным, недавно появившиеся в Сети.

Певица рассказала, что недавно они отпраздновали день рождения Гора, которому 31 марта исполнился 41 год, в турецком ресторане. На празднике собралась вся семья народной артистки, которая, по словам Бабкиной, обожает музыканта. Так что вечер получился «теплым и домашним».

— Женя отвез меня домой, а утром от меня уехал на работу. Так что разговоры про наше расставание — ерунда. Просто у нас нет общего быта, так как мы оба очень заняты. Я — театром «Русская песня» и работой на телевидении, а Женя — бизнесом: у него собственное производство ароматизированных свечей и прочей парфюмерной продукции. Кроме того, он обу­страивает свой загородный дом. Но на наши отношения занятость не влияет, ведь мы родные люди! — рассказалаБабкина.

Она вспомнила, как до пандемии отдыхала вместе с возлюбленным в Майами в компании Стаса Михайлова. Там они посещали казино, где сама Бабкина не любит бывать после проигрыша, а вот ее гражданский муж, по ее словам, нередко возвращается из игорного заведения с кушем.

Ранее Надежда Бабкина показала своего повзрослевшего внука.

Читайте также: «Броски первоклассников на расстояние»: Галкин показал, как развлекает детей в бассейне

отношенияНадежда Бабкинагражданский брак
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в