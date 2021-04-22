«Нет общего быта»: Надежда Бабкина рассказала об отношениях с Евгением Гором

Надежда Бабкина / Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

Руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина, которая вот уже 18 лет состоит в отношениях с Евгением Гором, развеяла слухи о расставании с возлюбленным, недавно появившиеся в Сети.

Певица рассказала, что недавно они отпраздновали день рождения Гора, которому 31 марта исполнился 41 год, в турецком ресторане. На празднике собралась вся семья народной артистки, которая, по словам Бабкиной, обожает музыканта. Так что вечер получился «теплым и домашним».

— Женя отвез меня домой, а утром от меня уехал на работу. Так что разговоры про наше расставание — ерунда. Просто у нас нет общего быта, так как мы оба очень заняты. Я — театром «Русская песня» и работой на телевидении, а Женя — бизнесом: у него собственное производство ароматизированных свечей и прочей парфюмерной продукции. Кроме того, он обу­страивает свой загородный дом. Но на наши отношения занятость не влияет, ведь мы родные люди! — рассказалаБабкина.

Она вспомнила, как до пандемии отдыхала вместе с возлюбленным в Майами в компании Стаса Михайлова. Там они посещали казино, где сама Бабкина не любит бывать после проигрыша, а вот ее гражданский муж, по ее словам, нередко возвращается из игорного заведения с кушем.

Ранее Надежда Бабкина показала своего повзрослевшего внука.

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