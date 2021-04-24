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Корабль «Прогресс МС-14» покинет орбиту 29 апреля
Фото: pixabay.com

Корабль «Прогресс МС-14» покинет орбиту 29 апреля

Никита Абрамов

Наука

Рекордно длинная орбитальная миссия транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», продлившаяся больше года, завершится 29 апреля. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил «Роскосмос».

— В соответствии с российской программой полета Международной космической станции 28 апреля 2021 года в 02:11:30 по московскому времени корабль «Прогресс МС-14» отстыкуется от модуля «Звезда» российского сегмента МКС, — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

По предварительным расчетам грузовой корабль будет находится на околоземной орбите около суток.

Длительное время миссии было необходимо для тестирования новой системы построения ориентации при затоплении, которую проводили специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия».

На сайте Роскосмоса уточняется, что корабль войдет в плотные слои атмосферы Земли 29 апреля 2021 года в 03:34:23 мск.

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