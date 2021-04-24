Президент Чехии выступит с обращением 25 апреля

Фото: Скриншот видео канала Россия 24

Президент Чехии Милош Земан планирует выступить с обращением в воскресенье, 25 апреля. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

— Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 мск) с речью, — говорится в Twitter-аккаунте пресс-секретаря.

Prezident republiky 🇨🇿 vystoupí v pořadu Partie



Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman vystoupí v neděli dne 25. dubna 2021 v 11.10 hodin v pořadu TV Prima a CNN Prima News Partie Terezie Tománkové.



Jiří Ovčáček

tiskový mluvčí prezidenta republiky pic.twitter.com/OKawDCpcAQ — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 24, 2021

Уточняется, что обращение пройдет по двум чешским телеканалам Prima и CNN Prima News.

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