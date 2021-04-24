Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Президент Чехии выступит с обращением 25 апреля
Фото: Скриншот видео канала Россия 24

Президент Чехии выступит с обращением 25 апреля

Никита Абрамов

В мире

Президент Чехии Милош Земан планирует выступить с обращением в воскресенье, 25 апреля. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.

— Президент республики Милош Земан выступит в воскресенье, 25 апреля, в 11:00 (12:00 мск) с речью, — говорится в Twitter-аккаунте пресс-секретаря.

Уточняется, что обращение пройдет по двум чешским телеканалам Prima и CNN Prima News.

Читайте также: Захарова вспомнила слова Чапека про дураков из-за высылки российских дипломатов

Чехияпрезидентыобращение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в