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Роскосмос рассказал о новом модуле для орбитальной станции
Фото: roscosmos.ru

Роскосмос рассказал о новом модуле для орбитальной станции

Полина Долганова

Технологии

Научно-энергетический модуль (НЭМ), запуск которого планировался к Международной космической станции (МКС), будет дооборудован двумя каютами и новыми бортовыми системами. Об этом следует из материалов Роскосмоса.

Отмечается, что модуль необходимо будет адаптировать для запуска на ракете-носителе «Ангара-А5М» с космодрома Восточный, вместо ракеты «Протон-М» с Байконура.

На НЭМе стыковочный агрегат будет заменен с пассивного на активный, установлены две каюты для космонавтов, а также доработаны системы управления движением и навигации, телеметрии, связи и обеспечения теплового режима.

По словам руководителя полетов российского сегмента МКС Владимира Соловьева, на доработку станции потребуется 1,5–2 года.

Станция будет летать на солнечно-синхронной орбите, которая позволит экипажу видеть Арктику каждые полтора часа, а любую точку планеты — раз в двое суток.

Модуль не будет постоянно обитаемым. Посещать его смогут экипажи, состоящие из 2–4 человек, сообщает РИА Новости.

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МКСРоскосмосоткрытие станции
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