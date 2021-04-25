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Павел Глоба составил гороскоп для знаков зодиака на следующую неделю
Фото: Официальный сайт Павла Глобы

Павел Глоба составил гороскоп для знаков зодиака на следующую неделю

Елена Фролова

Общество

Гороскоп на предстоящую неделю, с 26 апреля по 2 мая, составил астролог Павел Глоба. При этом он дал несколько советов на каждый день.

Так, в понедельник не стоит начинать новые дела и отступать от ранее намеченного плана. Во вторник эксперт рекомендует больше ходить пешком. В этот день нельзя много спать и лениться. А вот в среду можно позволить себе расслабиться. В четверг стоит вести себя решительно и быстро. Пятницу желательно провести в заботе о близких. Суббота будет хороша для совершения поездок, а в воскресенье можно построить материальные планы на будущее.

Овнам на предстоящей неделе будет легко отыскать общий язык с окружающими. Причем ближе к выходным наступит время для веселья. Тельцам стоит посвятить себя домашним проблемам. Близнецы должны быть активными и общительными. Они должны с уверенностью приступать к любому делу.

Ракам астролог не советует провоцировать пересуды и сплетни. Для Львов наступило прекрасное время, чтобы воплотить в жизнь давнюю мечту. А вот Девам не стоит попадаться на глаза руководству.

Весам в это время можно расширить свой кругозор или сферу деятельности. Помощью в этом послужит обаяние и красноречие. Тем временем Скорпионам стоит быть более внимательными в общении. Стрельцам нужно следовать одному простому правилу: справиться с трудностями помогут хладнокровие и рассудительность, отмечают «Невские новости».

Козерогам с четверга нужно все свое внимание уделять семье и близким. Водолеям со среды необходимо углубиться в рабочий процесс. А вот Рыбам рекомендуется избегать конфликтов.

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