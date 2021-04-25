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Астрологи назвали три знака зодиака с особой привлекательностью
Фото: pexels.com

Астрологи назвали три знака зодиака с особой привлекательностью

Полина Долганова

Общество

Астрологи назвали три знака зодиака, которым не нужно прикладывать усилия, чтобы привлечь к себе внимание.

По словам экспертов, Львы обоих полов часто обладают яркой внешностью. У девушек этого знака, как правило, красивые волосы, а мужчины отличаются крепким телосложением. Если к этим характеристикам добавить харизму, то никто не сможет устоять перед обаянием львов.

Стрельцы не всегда обладают видной внешностью, однако они часто светятся изнутри. Представители этого знака чаще других могут покорить собеседника своей улыбкой. В случае Стрельцов, обаяние оказывается важнее внешней красоты.

Скорпионы могут дать фору всем по части профессионального флирта. Они умеют очаровывать и привлекать к себе внимание. Кроме того, люди этого знака любят ярко одеваться. Основное оружие Скорпионов — взгляд, которым они способны манипулировать, сообщает Sm.News.

Ранее астролог назвал знаки зодиака, которые могут разбогатеть в мае.

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