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Сталинский дом в столичном районе Измайлово капитально отремонтируют
Фото: Наталия Феоктистова / Вечерняя Москва

Сталинский дом в столичном районе Измайлово капитально отремонтируют

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, 9-я Парковая улица, 41А Карта всех событий

В столичном районе Измайлово комплексный капитальный ремонт проведут в многоквартирном сталинском доме. Здание располагается по адресу 9-я Парковая улица, дом 41а.

Ремонтировать постройку начнут уже в этом году. На данный момент специалисты готовят всю необходимую документацию.

Предполагается, что при ремонте рабочие займутся обновлением фасада, крыши, системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и инженерных систем электроснабжения. Кроме того, в порядок приведут подъезды и подвалы дома.

Здание построили по индивидуальному проекту в 1956 году. Восьмиэтажный дом в форме буквы «п» вмещает 180 квартир, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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