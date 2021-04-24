Шпиль в штатном положении: в Москве стартовала летняя пассажирская навигация

Фото: Руслан Давлетшин, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

В Москве официально стартовала летняя пассажирская навигация. Торжественная церемония открытия с участием почетных гостей состоялась на территории Северного речного вокзала (СРВ), реконструированного в прошлом году. О том, как прошло мероприятие и каковы перспективы водного транспорта столицы — в материале «Вечерней Москвы».

О перспективах речного транспорта в Москве

Открывали навигацию 24 апреля заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, представители Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), «Канала имени Москвы» и пассажирских компаний.

Видео: Руслан Давлетшин, Вечерняя Москва

— Первый раз за тридцать лет мы на Северном речном вокзале. По поручению мэра объект был открыт ко дню города в прошлом году. Это вклад правительства Москвы в развитие транспорта. Очень рад, что речной вокзал стал не только объектом транспортной инфраструктуры, но еще и одним из популярных мест отдыха горожан, — отметил Ликсутов в ходе своей приветственной речи.

Руководитель Дептранса также рассказал, что в следующем сезоне в Москве появятся электрические речные трамваи. Они станут одним из видов городского транспорта наравне с метро, автобусами и другим общественным транспортом. Кроме того, он напомнил, что в столице началась реконструкция Южного речного вокзала.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

— Перевозки будут не только внутригородскими, но и междугородними. Поэтому мы ждем гостей города, москвичей. Верим в то, что поездки по реке и круизы будут востребованы, а наши транспортные компании смогут предоставить хороший сервис и настроение, а также позволят познакомиться с замечательными российскими городами, — добавил он.

После официальной части Ликсутов также передал патрульный катер для контроля за порядком на воде столичной полиции и осмотрел прилегающую к СРВ территорию.

Флаг подняли кадеты

Выступил перед собравшимися также заместитель руководителя Россморречфлота Константин Анисимов. По его словам, открытие навигации — большой праздник, тем более протяженность водных путей России огромная — 101 тысяча километров.

— Навигация открывается во многих городах сейчас. Также у нас появился гидроузел в поселке Белоомут на реке Ока. Это позволит нашим крупным теплоходам, отправляясь с Северного речного вокзала, попадать на Южный. Благодарю правительство Москвы за ту работу, которая проведена по восстановлению Северного речного вокзала, ставшего одним из притягательных мест столицы, — сказал чиновник.

Фото: Руслан Давлетшин, Вечерняя Москва

Добрые слова и пожелания речникам высказали также замруководителя «Канала имени Москвы» Александр Касаткин и председатель совета директоров одной из крупных круизных компаний Виктор Олерский. После чего воспитанники кадетского класса одной из столичных школ под гимн России в исполнении Центрального оркестра ВМФ торжественно подняли флаг.

В столицу придут десятки лайнеров

Москва традиционно одно из самых востребованных направлений для путешественников по рекам России. У причалов СРВ в теплое время года практически не бывает пусто. Даже 24 апреля москвичи могут прогуляться мимо двух больших теплоходов «Александр Грин» и «Княжна Виктория» компании «Мостурфлот». Они отправятся в свои первые рейсы 30 апреля и 1 мая.

Как рассказал журналистам директор службы эксплуатации и развития речного транспорта ГУП «Мосгортранс», исполняющий обязанности директора Северного речного вокзала Сергей Рамазанов, северный порт готов принимать ежедневно 20 круизных лайнеров и 15 прогулочных судов. Он также считает день открытия навигации знаменательным.

Фото: Руслан Давлетшин, Вечерняя Москва

— Мы открыли навигацию впервые после реставрации этого исторического здания. Здание увенчано праздничными флагами, шпиль поднят в штатное положение, звезда олицетворяет начало навигации. Сейчас у нас постпандемийное время, жизнь только налаживается, и мы ожидаем гостей. Ожидаем, что поток туристов ежедневно будет составлять около 3 тысяч человек. Плюс территорию посещают жители и гости столицы. В будни мы предполагаем, что будет 15–20 тысяч человек, а в выходные — 45–50 тысяч. Тема речных круизов и прогулок в России очень актуальна, наша страна богата водными путями, а от Северного речного вокзала можно отправиться в любую точку, где есть речной порт, — рассказал он.

Желающих отправиться в круиз много

Генеральный директор судоходной компании «ВодоходЪ» Ришат Багаутдинов также видит перспективы речных путешествий в России и, в частности, из Москвы. Число желающих отправиться в круиз только растет, говорит бизнесмен.

Фото: Руслан Давлетшин, Вечерняя Москва

— В нашем флоте сейчас 26 судов, и если в нормальных условиях с российскими туристами у нас работало в среднем 13–14 теплоходов, а в этом году их будет 17, даже больше, чем во времена без противоэпидемических ограничений. С иностранцами мы тоже готовы работать, но пока у них действуют ограничения, да и у нас. Пока действуют особые правила проведения общественных мероприятий, рассадки в ресторанах. Плюс обязателен температурный контроль, ношение масок в определенных местах. Тем не менее круизы привлекательны, и в России они на любой вкус и кошелек, — поделился предприниматель в беседе с корреспондентом «ВМ».

Направлений для путешествий по рекам из Москвы много. По Волге можно сходить до Санкт-Петербурга, до Перми через Волгу и Каму, до Астрахани, до Ростова-на-Дону. С Южного речного вокзала можно сходить по Оке до Мурома или Рязани. Для туристов открыты реки Вятка, Белая и так далее.

Каждое из таких путешествий позволит познакомиться и даже заново открыть Россию. Тем более появляются и новые маршруты. Например, компания, которой руководит Ришат Багаутдинов, предлагает помимо массовых направлений круизы на Соловецкие острова, а также по Черному и Азовскому морям. А для искушенной публики есть экспедиционный тур на теплоходе по Енисею.

Читайте также: «Город с воды выглядит иначе»: куда можно отправиться на теплоходе в Москве