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Названы топ-5 идеальных пар по знакам зодиака
Фото: pixabay.com

Названы топ-5 идеальных пар по знакам зодиака

Полина Долганова

Общество

Астрологи назвали знаки зодиака, которые отлично подходят друг другу и имеют сильную кармическую связь.

Лев и Стрелец — это два знака стихии огня. Они испытывают страсть друг к другу. Иногда им сложно бороться с влечением и принимать решения с холодной головой. В такой паре всегда будет много эмоций, но если она сможет преодолеть все трудности, то этот союз может быть очень крепким в течение долгих лет.

Дева и Телец подходят друг другу и как любовники, и как товарищи. У них часто совпадают взгляды на жизнь. В такой паре обоим партнерам легко найти общий язык. Со стороны их союз может показаться излишне рациональным и расчетливым, но это не так.

Между Весами и Близнецами существует тонкая, но прочная связь. Близнецы даже на расстоянии чувствуют душевные переживания Весов. Партнеры в такой паре гармонируют в отношениях и заботятся друг о друге.

Кармическая связь наблюдается между Рыбами и Раком. Даже если Рыбы и не обретают счастье с Раками, то хоть раз в жизни они обязательно вступят с ними в отношения. Эти два знака вместе прорабатывают все трудности и идут вперед к своей цели. Интуиция помогает им чувствовать друг друга.

Упрямые Козероги в отношениях с Тельцами становятся неожиданно спокойными и учатся доверять партнеру. Вместе эти знаки могут проявлять свои лучшие качества, обретая преданность, передает журнал «Лиза».

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