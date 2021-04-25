Юрист разъяснила, нужны ли права на управление питбайком

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В мире существует большое число разных видов транспортных средств, которые отличаются друг от друга по стоимости, габаритам, конструкции и предназначению. Особой популярностью в современной жизни пользуется мобильная техника, к которой относятся мопеды, мотоциклы и скутеры. Они достаточно просты в управлении и обслуживании.

При этом, если говорить о мотоцикле, каждый знает, что для управления им нужно водительское удостоверение. Как быть с питбайком рассказала юрист Евгения Галкина. Она объяснила к какой категории относится это транспортное средство и о чем гласит закон касательно его эксплуатации.

Питбайк относится к одной из разновидностей мотоциклов. Главная его «специализация» — внедорожная или, гораздо реже, дорожная езда. Изначально его использовали в качестве спортивного инвентаря для мотогонок. Скорее всего, именно поэтому в законе не прописана та или иная типовая принадлежность среди транспортных средств.

— Таким образом, официально питбайки не принадлежат к транспортным средствам. Поэтому для них не делают технических паспортов, необходимых для постановки транспортного средства на учет. Они также не комплектуются спидометром, габаритами и другим подобным оборудованием, — объяснила Галкина.

Этим, по ее словам, объясняется запрет на использование данных мотоциклов на дорогах общественного пользования. Раз питбайк не считают транспортным средством, то, соответственно, права на него не нужны, отмечает ФАН. Однако использовать его можно только на специализированных площадках, в лугах и лесах.

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