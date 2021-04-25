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Программа лояльности «Коммунальный бонус» заработает в Подмосковье с 1 мая
Фото: pixabay.com

Программа лояльности «Коммунальный бонус» заработает в Подмосковье с 1 мая

Елена Фролова

Общество

Программу лояльности по оплате жилищно-коммунальных услуг «Коммунальный бонус» запустят в Московской области с 1 мая. Ее реализуют согласно поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Благодаря ей дисциплинированные онлайн-плательщики получат возможность пользоваться различными бонусами и скидками. Им будут предоставлять купоны на различные услуги и товары. В связи с многочисленными вопросами региональное Министерство ЖКХ подготовило ответы на самые частые из них.

Где можно найти информацию о бонусах?

Перечень бонусов опубликован на сайте clubonus.ru. Уточняется, что участие в программе возможно только, если оплата происходит через онлайн-сервис «МособлЕИРЦ». С 1 мая в личном кабинете каждого пользователя будет доступен единый платежный документ за апрель. После оплаты система в автоматическом режиме направит человека на сайт программы «Коммунальный бонус», где можно найти десятки выгодных предложений от интернет-магазинов, онлайн-кинотеатров и ресторанов.

Сначала пользователю нужно будет выбрать бонус, заполнить короткую форму. Потом ему станет доступен промо-код, который можно получить на электронную почту или распечатать, отмечает РИАМО.

Какие бонусы можно получать, куда они накапливаются и как их тратить?

Выбор бонусов доступен участникам программы каждый месяц после оплаты каждого единого платежного документа. Порядок их накопления и использования определяется партнерскими программами. С перечнем последних, а также правилами накопления и использования бонусов, промокодов и ссылок можно ознакомиться на сайте мособлеирц.рф.

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