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Священник рассказал, когда красить яйца перед Пасхой
Фото: Вечерняя Москва

Священник рассказал, когда красить яйца перед Пасхой

Ростислав Зубков

Религия

Покраску пасхальных яиц желательно завершить к середине Страстной недели, чтобы далее не отвлекаться от церковных служб. Об этом «Вечерней Москве» заявил заместитель декана исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священник Филипп Ильяшенко.

Он пояснил, что варка и покраска яиц по случаю Пасхи (в этом году 2 мая — прим. «ВМ») должны проводиться не совсем заранее, но и не слишком поздно. Идеальный сценарий — завершить все приготовления к вечеру среды, 28 мая.

— К среде все это хорошо бы закончить, чтобы в четверг можно было пойти причащаться, а в пятницу — крестный ход, на погребение плащаницы. В субботу также хорошо бы попасть на службу и днем освятить приготовленную пищу в любом храме. В воскресенье остается убедиться, что Христос воскрес, и возвестить об этом всему миру, — уточнил собеседник «ВМ».

Он призвал не откладывать эти дела на потом, чтобы в течение недели также посетить необходимые службы.

В 2021 году Страстная неделя начнется 26 апреля и завершится 1 мая. 2 мая православные христиане будут отмечать Светлое Христово Воскресение.

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