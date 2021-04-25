«Поспешили»: эксперты обсудили повышение Центробанком ключевой ставки

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Повышение ключевой ставки до пяти процентов годовых, которое провел Центральный Банк России, является преждевременным и может негативно сказаться на гражданах, имеющих кредиты и ипотеку. Так считает экс-глава Центробанка Сергей Дубинин.

— На мой взгляд, ЦБ поспешил поднять ставку. Можно было после первого подъема сделать паузу. У нас в настоящий момент 50–65 процентов трудоспособного населения обременены потребительским кредитованием, — объяснил эксперт.

По его мнению, данная мера, принятая Центробанком, свидетельствует о том, что государственные власти поверили в то, что страна начала выходить из экономического кризиса. В свою очередь, бывшему руководителю регулятора кажется, что эти убеждения преждевременные, отмечает ИА «НСН».

— Пока кризис не преодолен. Выход из него крайне замедленный и далеко не во всех секторах экономики, — добавил Сергей Дубинин.

Согласно его прогнозам, эффект от повышения ключевой ставки почувствуют не все, однако он скажется на людях, которые имеют кредиты.

Тем временем академик РАН Сергей Глазьев считает, что увеличение ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов может привести экономику в «стагфляционную ловушку», отмечает «Царьград».

— Данное решение Центрального Банка России делает невозможной реализацию задач по ускорению экономического роста, поставленных президентом, — заявил эксперт.

В свою очередь финансовый эксперт Ян Арт добавил, что действия регулятора можно было бы назвать правильными, если бы не несоответствия с данными об уровне инфляции и благосостояния граждан.

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