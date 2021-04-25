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«Самые лучшие»: Владимир Пресняков поделился трогательным семейным фото
Фото: страница Владимира Преснякова младшего в Instagram

«Самые лучшие»: Владимир Пресняков поделился трогательным семейным фото

Полина Долганова

Звезды

Певец Владимир Пресняков поделился с поклонниками трогательным семейным фото. Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото музыкант позирует с женой певицей Натальей Подольской и двумя сыновьями Артемием и Иваном.

— Хотел что-то написать, но голова ничего не может придумать! — подписал фотографию артист.

Подписчиков очаровала публикация Преснякова, под снимком появилось множество восторженных комментариев.

«Семья, счастье и слов не надо», «Прекрасная семья», «Благословений вам, самые лучшие!!!», — написали поклонники звездной семьи.

Певец отдыхает с семьей на Мальдивах.

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