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Шепелев показал, как проводит время с новорожденным сыном
Фото: instagram/dmitryshepelev

Шепелев показал, как проводит время с новорожденным сыном

Иван Юминов

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал новые фотографии в своих Instagram Stories. На них он показал, как нянчится со своим новорожденным сыном Тихоном.

— Еще один читатель нашей библиотеки. Пока соблюдает тишину, — рассказал Шепелев.

Шепелев показал, как проводит время с новорожденным сыномФото: Instagram / dmitryshepelev

Напомним, 26 марта стало известно, что Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова стали родителями. Помимо Тихона телеведущий воспитывает восьмилетнего Платона, появившегося на свет в отношениях с Жанной Фриске.

Ранее Шепелев рассказал забавные истории о своих детях.

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