Лариса Гузеева удивила поклонников смелым образом
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram фото, на котором предстала перед поклонниками в смелом образе.
На фото на теледиве надета белая кожаная куртка модного фасона. Подписчики обратили внимание и на яркий макияж глаз артистки.
Многим образ Гузеевой пришелся по душе.
«Вау. Это бомбически! Прелесть!»; «Отпад»; «Бесподобно», — написали поклонники звезды.
Также смелый образ ведущей «Давай поженимся!» оценила певица Слава.
— Вау! Крутой образ, — восхитилась она.
В подписи к публикации Гузеева написала, что любит жизнь, и пожелала поклонникам хорошего дня.
Ранее Лариса Гузеева объяснила, как по одежде вычислить миллионера.
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