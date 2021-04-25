Лариса Гузеева удивила поклонников смелым образом

Фото: Youtube / Идеальный ремонт

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram фото, на котором предстала перед поклонниками в смелом образе.

На фото на теледиве надета белая кожаная куртка модного фасона. Подписчики обратили внимание и на яркий макияж глаз артистки.

Многим образ Гузеевой пришелся по душе.

«Вау. Это бомбически! Прелесть!»; «Отпад»; «Бесподобно», — написали поклонники звезды.

Также смелый образ ведущей «Давай поженимся!» оценила певица Слава.

— Вау! Крутой образ, — восхитилась она.

В подписи к публикации Гузеева написала, что любит жизнь, и пожелала поклонникам хорошего дня.

Ранее Лариса Гузеева объяснила, как по одежде вычислить миллионера.

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