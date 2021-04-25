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Школьные учебники в России проверят после послания Путина
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Школьные учебники в России проверят после послания Путина

Иван Юминов

Образование

Все школьные учебники проверят после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил министр просвещения страны Сергей Кравцов в воскресенье, 25 апреля.

— Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников, — сообщил министр в эфире «России 1».

Напомним, поводом для высказывания чиновника стало удивление Путина о том, что некоторые школьные учебники истории не рассказывают о Сталинградской битве.

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школьные учебникиВладимир ПутинМинистерство просвещения
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